Fast 130 000 Unterschriften gegen Kreisreform übergeben

Die erste Hürde in ihrem Kampf gegen die Kreisreform hat eine Initiative locker genommen. Statt 20 000 kamen gleich 130 000 Unterschriften zusammen.

Potsdam (dpa/bb) - Die Gegner der Kreisreform haben am Dienstag in Potsdam fast 130 000 Unterschriften gegen das Projekt der rot-roten Koalition übergeben. «Die Brandenburger wollen keine Zwangsreform ihrer Kreise und Kreisfreien Städte», sagte CDU-Landeschef Ingo Senftleben bei der Übergabe der Listen an Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD). Mit der Volksinitiative wird der Landtag aufgefordert, das von ihm selbst beschlossene Leitbild zur Gebietsstruktur aufzugeben und die bestehenden Kreise und kreisfreien Städte beizubehalten.