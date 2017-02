Görke verlangt Stellungnahme von ILB

Hat eine frühere Mitarbeiterin der brandenburgischen Landesinvestitionsbank Dienstliches und Privates nicht genügend auseinandergehalten? Der Vorwurf wiegt schwer. Die Bank muss ihn aufklären.

Potsdam (dpa/bb) - Finanzminister Christian Görke (Linke) verlangt nach Medienberichten zu einem vermuteten Korruptionsfall in der Landesinvestitionsbank ILB Aufklärung. Er forderte die Bank auf, die hauseigene Compliance-Stelle einzuschalten, die ihm in seiner Funktion als Verwaltungsratsvorsitzenden der ILB über die Vorgänge Bericht erstatten soll. Dies ist inzwischen nach Angaben der Bank geschehen. Sie nehme die erhobenen Vorwürfe sehr ernst, hieß es in einer Mitteilung.