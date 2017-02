dpa

Olympia-Zweite Lisa Unruh Weltbogenschützin des Jahres

Die Olympia-Zweite Lisa Unruh ist Weltbogenschützin in der Kategorie Recurve Bogen. Die Berlinerin wurde am Sonntag bei einer Schützen-Gala in Las Vegas geehrt. Das gab der Deutsche Schützenbund (DSB) am Montag bekannt. Zuvor hatte die Berlinerin bei einem Einladungswettkampf Rang sieben belegt. Unruh war hinter der Dritten, Aida Roman aus Mexiko, zweitbeste Nicht-Koreanerin im Feld und außerdem beste Europäerin. Der Sieg ging an Sejui Park vor Jiyung Song. Unruh verwies ihre Kontrahentin im Finale von Rio, Olympiasiegerin Hyejin Chang, mit einem Ring Vorsprung auf Platz acht.

Letzte Änderung: Montag, 13. Februar 2017 18:00 Uhr

