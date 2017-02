dpa

Warnstreik: Busverkehr in Oder-Spree soll lahmgelegt werden

Mit einem Warnstreik will die Gewerkschaft Verdi am Dienstagmorgen den öffentlichen Nahverkehr im Landkreis Oder-Spree lahmlegen. Insgesamt 180 Beschäftigte der Busverkehr Oder-Spree GmbH seien im laufenden Tarifstreit zu einer bis 9.00 Uhr befristeten Arbeitsniederlegung aufgerufen, sagte Verhandlungsführer Marco Pavlik am Montag. «Wir gehen davon aus, dass mindestens 70 der gut 90 Busse morgen zum Berufsverkehr in den Depots bleiben.»

Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde für den öffentlichen Nahverkehr in Brandenburg eine angemessene Lohnsteigerung, die nicht näher beziffert ist, und eine Erhöhung des Weihnachtsgeldes von derzeit 512 Euro auf 750 Euro. Die Arbeitgeber wollen nach Angaben von Verdi nur den Einstiegslohn für Bus- und Straßenbahnfahrer von derzeit 1900 Euro um rund 112 Euro anheben und hätten für die übrigen Beschäftigten Lohnsteigerungen im Wert von 0,8 Prozent angeboten.

Der Kommunale Arbeitgeberverband erklärte hingegen, das vorgelegte Angebot führe zu 5,5 Prozent höheren Personalkosten innerhalb von zwei Jahren und reize die finanziellen Möglichkeiten bereits aus. Die nächste Verhandlungsrunde ist am kommenden Donnerstag.

Letzte Änderung: Montag, 13. Februar 2017 17:20 Uhr

