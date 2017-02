dpa

Fernsehliebling Erika Krause mit 92 Jahren gestorben

Erika Krause, die TV-Gärtnerin der DDR, ist tot. Sie sei am 2. Februar im Alter von 92 Jahren in einem Seniorenstift in Rangsdorf (Teltow-Fläming) gestorben, sagte ihre Tochter Petra Fleischer am Montag der Deutschen-Presseagentur. Zuerst hatte der «Wochenkurier» über den Tod der Moderatorin berichtet.

Krause hatte ab 1968 im DDR-Fernsehen die beliebte Ratgebersendung «Du und Dein Garten» moderiert und war zweimal mit dem Publikumspreis «Fernsehliebling» ausgezeichnet worden. Die Sendung führte sie nach der Wende fast bis zur 500. Ausgabe beim ORB weiter. Nach der «Gartenfee des Osten» wurde auch eine fliederfarbene Semikaktus-Dahlie benannt.

Ihre Mutter habe an Alzheimer gelitten und sei jahrelang schwer krank gewesen, sagte Fleischer.

Die 1924 in Singen am Bodensee geborene Moderatorin hieß eigentlich Erika Ernst. Für ihre Moderatorenrolle im Fernsehen habe sie den Künstlernamen Krause angenommen, berichtete die 71-jährige Tochter.

Letzte Änderung: Montag, 13. Februar 2017 16:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen