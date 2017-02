Schläger zwei Tage nach Haftentlassung zurück im Knast

Zwei Tage nach der Haftentlassung sitzt ein 33-Jähriger wieder hinter Gittern. Er habe am Samstag einen 40-Jährigen am Ostbahnhof plötzlich angegriffen und mit Schlägen im Gesicht verletzt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Das Opfer entkam schließlich und meldete den Angriff der Polizei. Der Mann wurde im Krankenhaus behandelt. Polizisten nahmen den Angreifer kurz darauf fest. Auf der Wache stellten sie fest, dass der Mann bis vor kurzem wegen Raubes und schwerer Körperverletzung zweieinhalb Jahre im Gefängnis gesessen hatte. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam ordnete ein Richter am Sonntag Untersuchungshaft gegen den Mann an.

Letzte Änderung: Montag, 13. Februar 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

