Brand an Hochsitz in Berlin-Nikolassee

In Berlin-Nikolassee hat am Sonntagabend ein Hochsitz gebrannt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf die umstehenden Bäume ausbreitete, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Flammen waren von vorbeifahrenden Zeugen bemerkt worden. Der Hochsitz wurde stark beschädigt.

Letzte Änderung: Montag, 13. Februar 2017 07:20 Uhr

Quelle: dpa

