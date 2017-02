Auto einer Wohnungsbaugesellschaft in Brand gesetzt

In Berlin-Marzahn hat ein Fahrzeug einer Wohnungsbaugesellschaft gebrannt. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, waren die Flammen in der Nacht von einer Passantin entdeckt worden. Die alarmierten Beamten konnten das Feuer löschen. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Letzte Änderung: Montag, 13. Februar 2017 07:10 Uhr

Quelle: dpa

