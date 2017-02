Jürgens-Prozess: 14 Monate Bewährungsstrafe wegen Betrugs

Der ehemalige Landtagsabgeordnete Peer Jürgens (Linke) ist wegen schweren Betrugs und Wahlfälschung zu einem Jahr und zwei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der Linke-Politiker habe sich mit falschen Angaben zu seinen Wohnsitzen vom Landtag überhöhte Fahrtkosten- und Mietzuschüsse erschlichen, urteilte das Potsdamer Amtsgericht am Montag. Laut Anklage soll Jürgens vom Landtag über zehn Jahre hinweg knapp 87 000 Euro kassiert haben. Das Schöffengericht folgte damit weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten gefordert hatte. Jürgens hatte die Vorwürfe weitgehend bestritten.

Jürgens hatte einen Schwindel mit einer angeblichen Zweitwohnung in Potsdam eingeräumt. Dafür hat er bereits 7400 Euro an den Landtag zurückgezahlt. Die übrigen Vorwürfe bestreitet er. Jürgens hatte sein Elternhaus in Erkner und später Beeskow als Wohnsitze angegeben und sich auch in den Kreistag von Oder-Spree wählen lassen. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft soll er jedoch tatsächlich zunächst in Berlin und dann in Potsdam am Sitz des Landtags gewohnt haben.