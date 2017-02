Zwei Siege nach Winterpause: Füchse tun sich aber schwer

Zwei Siege nach der Winterpause stimmen die Berliner Handballfüchse zufrieden - optimal läuft es aber noch nicht beim Bundesliga-Vierten. «Keine Frage, das war wieder ein hartes Stück Arbeit», sagte Nationalspieler Paul Drux nach dem am Ende souveränen 34:29-Erfolg beim TVB Lemgo.

Trainer Velimir Petkovic haderte mit widrige Begleitumständen in der Vorbereitung auf die Rückrunde: «Ich habe meine Mannschaft nicht zur Verfügung gehabt. Wir haben uns erst drei Tage vor dem EHF-Cup-Spiel Spiel in Slowenien getroffen und danach noch ein Training gehabt.» WM-Fahrer Drux wies auf «schwere Beine» und einen «dünn besetzten» Kader hin. Coach Petkovic muss die Ausfälle der drei Leistungsträger Fabian Wiede und Drago Vukovic (beide Schulterverletzung) sowie Kresimir Kozina (Bänderriss im Fuß) verkraften.

Immerhin zeigten die Füchse in Lemgo eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem 25:20-Sieg bei RD Ribnica am vergangenen Donnerstag. Bis auf die Anfangsphase hatten die Berliner die abstiegsgefährdeten Ostwestfalen im Griff. «Ich bin zufrieden, dass wir hier zwei Punkte geholt haben», lautete Coach «Petkos» kurzes Fazit.

Die Füchse bleiben durch den Sieg am Spitzentrio der Liga dran und vergrößerten den Vorsprung auf den Fünften Magdeburg. Am Mittwoch kommt Schlusslicht Bergischer HC in die Max-Schmeling-Halle. Rechtsaußen Hans Lindberg, mit acht Toren bester Schütze, warnt vor dem Gegner: «Das ist eine Mannschaft, die um ihr Überleben kämpft», bemerkte der Däne, stellte aber klar: «Wir spielen zu Hause, und zu Hause wollen wir alle schlagen und das ist auch das Ziel für Mittwoch.»