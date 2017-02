dpa

34:29-Sieg in Lemgo: Füchse Berlin festigen Platz vier

Die Füchse Berlin haben ihre Ambitionen auf einen Startplatz im Europapokal bestätigt. Der Club-Weltmeister siegte am Sonntag in der Handball-Bundesliga beim TBV Lemgo mit 34:29 (18:14) und vergrößerte den Vorsprung auf Tabellen-Platz fünf auf sechs Punkte. Die Berliner gerieten vor 4126 Zuschauern in der Lemgoer Lipperlandhalle kaum in Gefahr. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bewiesen sie neben einer kompakten Deckung auch individuelle Klasse. Hans Linderberg war mit acht Treffern bester Berliner Schütze. Kent Robin Tönnesen kam auf sieben, Petar Nenadic auf sechs Treffer.

In einer abwechslungsreichen Partie gingen die Füchse erstmals durch das 8:5 von Nenadic mit drei Toren Differenz in Führung (12.). Beide Abwehrreihen standen nicht dicht genug gestaffelt. Dieses Defizit bekamen die Gäste mit laufender Spielzeit besser in den Griff. Die Füchse nutzten immer wieder schnelle Gegenangriffe zum Abschluss.

Lemgo bemühte sich um den Anschluss. Doch die Füchse standen sicher in der Deckung und ließen nicht mehr viel zu. Nach der 24:19-Führung der Berliner nahm Lemgo eine Auszeit. Die gewünschte Besserung blieb indes aus. Die Hauptstädter zogen zeitweise bis auf sieben Tore Differenz davon. Ein Aufbäumen gegen die Niederlage erlahmte bei den Hausherren zusehends. Und die Berliner spielten die Zeit souverän herunter.

