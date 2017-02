dpa

Woidke: Steinmeier Präsident mit diplomatischem Geschick

Mit Frank-Walter Steinmeier hat Deutschland aus Sicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) einen «Bundespräsidenten mit großem diplomatischen Geschick». Steinmeier werde den Bürgern in unübersichtlichen Zeiten Orientierung geben, sagte Woidke am Sonntag nach der Wahl des ehemaligen Bundesaußenministers ins höchste Staatsamt. Steinmeier sei genau der richtige Mann dafür, «weil eine besonnene, gelassene und erfahrene Persönlichkeit wie er, Deutschland gerade in diesen krisenhaften Jahren gut tut», meinte Woidke.

