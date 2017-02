Woidke: Steinmeier der Richtige für das höchste Staatsamt

Der neue Bundespräsident Steinmeier ist Brandenburg eng verbunden - denn dort hatte er seit 2009 seinen Bundestagswahlkreis. Für seine künftige Arbeit geben märkische Politiker ihm viele Wünsche mit auf dem Weg.

Potsdam (dpa/bb) - Mit Frank-Walter Steinmeier hat Deutschland aus Sicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) einen «Bundespräsidenten mit großem diplomatischen Geschick». Steinmeier werde den Bürgern in unübersichtlichen Zeiten Orientierung geben, sagte Woidke am Sonntag nach der Wahl des ehemaligen Bundesaußenministers ins höchste Staatsamt. Steinmeier sei genau der richtige Mann dafür, «weil eine besonnene, gelassene und erfahrene Persönlichkeit wie er, Deutschland gerade in diesen krisenhaften Jahren gut tut», meinte Woidke.