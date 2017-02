25-Jähriger bedroht Nachbarn mit Pistole und Axt

Ein 25-Jähriger Mann hat im Potsdamer Ortsteil Am Schlaatz einen 21 Jahre alten Nachbarn mit einer Pistole sowie einer Axt bedroht und leicht verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 25-Jährige am späten Samstagabend in seiner Wohnung Pyrotechnik gezündet. Der über ihm wohnende 21-Jährige stellte seinen Nachbarn daraufhin im Hausflur zur Rede, weil sein zweijähriger Sohn aus dem Schlaf gerissen worden war.

Daraufhin bedrohte der 25-Jährige den Jüngeren zunächst mit einer Pistole, die sich später als nicht echt erwies. Diese Waffe konnte der 21-Jährige dem Nachbarn entreißen. Wenig später ging der Störer mit einer Axt erneut auf den 21-Jährigen los. Bei der nachfolgenden Rangelei wurde der Jüngere leicht am Bauch verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Herbeigerufene Beamte entdeckten in der Wohnung des 25-Jährigen Drogen und stellten diese sowie die die Waffen sicher. Außerdem leiteten die Beamten mehrere Strafverfahren gegen den Mann ein.

