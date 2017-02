dpa

Woidke würdigt Jähn: «Held mehrerer Generationen»

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den Raumfahrer Sigmund Jähn zu dessen 80. Geburtstag am Montag als «Helden mehrerer Generationen» gewürdigt. Als erster Deutscher im Weltall habe Jähn mit seinem historischen Flug von 1978 bei Jung und Alt die Begeisterung für ferne Welten entfacht, erklärte Woidke am Sonntag in Potsdam. «Sie wurden zu einem der bekanntesten Gesichter nicht nur in der DDR, sondern in ganz Deutschland und sind es bis heute.»

Jähn sei bei dem «ganzen Rummel danach» stets bescheiden geblieben, betonte Woidke. «Das hat Ihnen bei vielen Ostdeutschen noch größere Sympathien und noch mehr Respekt eingebracht.» Jähn startete im Spätsommer 1978 gemeinsam mit dem sowjetrussischen Kosmonauten Waleri Bykowski (82) mit der Rakete «Sojus 31» zur Raumstation «Saljut 6« und blieb knapp acht Tage im All. Er lebt heute in Strausberg bei Berlin (Märkisch-Oderland).

