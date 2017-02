Mehrere Räuber beschäftigen Polizei stadtweit

Mehrere Räuber in unterschiedlichen Stadtteilen haben die Berliner Polizei am Wochenende beschäftigt. Am Kurfürstendamm fesselten zwei Männer am Samstagabend die 46 Jahre alte Filialleiterin eines Schreibwarenshops und flüchteten mit Bargeld aus der Kasse, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ebenfalls am Samstagabend bedrohten zwei Maskierte die 46 Jahre alte Inhaberin eines Kiosks am Tempelhofer Damm mit einer Pistole. Das Duo nahm Zigarettenschachteln mit und flüchtete.

Am Kladower Damm in Gatow raubte ein mit einer Schusswaffe und zwei Messern bewaffnetes Trio etwa zur selben Zeit die Tankstelle eines 40 Jahre alten Pächters aus. Die Täter nahmen Geld und mehrere Tabakdosen mit.

In der Nacht zum Sonntag ließ sich ein 51 Jahre alter Angestellter eines Bistros in der Grevesmühlener Straße in Neu-Hohenschönhausen dagegen nicht von einem Räuber beeindrucken. Er hielt den 16-Jährigen fest und rief die Polizei. Der Jugendliche beschuldigte einen 17-Jährigen, ihn angestiftet zu haben. Eine gleichaltrige Freundin soll Maske und Handschuhe zur Verfügung gestellt haben. Nun wird gegen alle drei Jugendlichen ermittelt.

Letzte Änderung: Sonntag, 12. Februar 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen