17-Jähriger auf U-Bahnhof geschlagen und getreten

Ein 17-Jähriger ist in Berlin-Mitte auf einem U-Bahnhof geschlagen und getreten und dabei verletzt worden. Er war nach Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag mit einem gleichaltrigen Begleiter im Bahnhof Jannowitzbrücke unterwegs, als die beiden unvermittelt von einer Gruppe Männer angegriffen wurden. Die Täter schlugen dem 17-Jährigen ins Gesicht und traten ihn mehrfach. Der Jugendliche ging zu Boden, doch die Angreifer ließen nicht von ihm ab. Mit Verletzungen am Kopf kam er zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Schläger flohen unerkannt.

Letzte Änderung: Sonntag, 12. Februar 2017 10:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen