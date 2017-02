dpa

Kita-Warnstreiks: GEW wirbt um Solidarität bei Eltern

Vor den angekündigten massiven Warnstreiks im öffentlichen Dienst Berlins wirbt die Bildungsgewerkschaft GEW um Verständnis und Solidarität bei den Bürgern. Die müssen am Dienstag und Mittwoch unter anderem mit geschlossenen Schulen und Kitas rechnen. «Gute Pädagogik braucht gutes Geld», sagte GEW-Landeschefin Doreen Siebernik der Deutschen Presse-Agentur. Wer ein hohes Bildungsniveau an Schulen und Kindergärten wolle, müsse Lehrer und Erzieher auch vernünftig bezahlen. Berlin entlohne seine Beschäftigten deutlich schlechter als andere Länder - dabei seien die pädagogischen Herausforderungen in der Hauptstadt besonders groß.

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fordern für die Angestellten der Länder Gehaltserhöhungen im Gesamtvolumen von sechs Prozent. Die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) lehnt das als zu hoch ab. Die nächste Verhandlungsrunde ist ab Donnerstag (16. Februar) in Potsdam geplant.

