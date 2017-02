Weniger Übergriffe auf Minderheiten registriert

Immer wieder kommt es zu Übergriffen auf Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung oder mit Behinderungen. Angaben von Polizei und Betroffenenverbänden über die Straftaten liegen oft weit auseinander.

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg sind 2016 deutlich weniger Straftaten gegen Homo- und Transsexuelle sowie Behinderte und Obdachlose angezeigt worden als im Jahr zuvor. Das teilte das Brandenburger Innenministerium auf Anfragen der Linksfraktion im Potsdamer Landtag mit. Danach wurden im vergangenen Jahr vier Übergriffe auf Menschen mit anderer sexueller Orientierung erfasst, halb so viele wie 2015. Die Zahl der registrierten Straftaten gegen Obdachlose und Behinderte verringerte sich von acht auf zwei.

Bundesweit waren dagegen schon in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 205 Straftaten zum Thema «sexuelle Orientierung» gemeldet worden - 34 mehr als im gleichen Zeitraum 2015. Auch in Berlin gab es von Januar bis Oktober 2016 mit 113 Übergriffen sechs mehr als im Vorjahreszeitraum. Da viele Opfer solche Vorfälle aus Scham nicht anzeigen, wird eine deutlich höhere Dunkelziffer vermutet.

Auch nach Angaben der Brandenburger Landesverbands Andersartig spiegelt die polizeiliche Statistik nicht das tatsächliche Ausmaß der Gewalt gegen Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung wider. «Häufig mangelt es Polizei- und Justizbediensteten an der Sensibilität für vorurteilsmotivierte Straftaten», klagt Verbandschef Lars Bergmann. So würden Schmierereien wie «Geht Sterben, ihr Schwulen» als reine Sachbeschädigung verzeichnet, ein körperlicher Angriff auf ein Lesbenpaar als Tätlichkeit.

Um solchen Vorbehalten zu begegnen, ist im Potsdamer Polizeipräsidium die Stelle eines Ansprechpartners für gleichgeschlechtliche Lebensweisen geschaffen worden, wie es in der Antwort an die Linksfraktion heißt. Damit soll es Opfern von Gewalttaten auch erleichtert werden, Strafanzeigen zu stellen.

Laut Innenministerium sind in Brandenburg seit 2001 insgesamt 61 Übergriffe auf Menschen mit schwuler, lesbischer, bi-, trans-, oder intersexueller Orientierung registriert worden. Mehr als ein Drittel der Fälle ist bis heute nicht geklärt.

In den vergangenen 16 Jahren registrierte die Polizei auch 28 Delikte in der Kriminalrubrik «gesellschaftlicher Status», darunter zwei grausame Mordfälle. 2001 quälten fünf Jugendliche einen 61-jährigen Obdachlosen zu Tode, den sie aus Dahlewitz (Teltow-Fläming) vertreiben wollten. Sie schlugen ihn, drückten Zigaretten in seinem Gesicht aus und rammten ihn einen Finger ins Auge. Als der Mann starb, waren seine Rippen zersplittert, der Schädel gebrochen.