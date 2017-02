dpa

Hertha verliert 0:2 auf Schalke

Der FC Schalke 04 hat seinen Aufwärtstrend bestätigt. Die Königsblauen siegten am Samstag gegen Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga mit 2:0 (1:0) und rundeten damit eine perfekte Woche ab. Am vergangenen Samstag hatte das Team von Trainer Markus Weinzierl ein 1:1 beim FC Bayern München erkämpft und anschließend im DFB-Pokal mit einem 4:1 beim SV Sandhausen souverän das Viertelfinale erreicht.

Gegen Berlin machten Winter-Neuzugang Guido Burgstaller (41. Minute) und Leon Goretzka (62.) den Sieg perfekt. Mit 25 Punkten können die Schalker nun wieder nach oben schauen. Die Berliner drohen indes mit 33 Zählern am Sonntag aus den Europacup-Rängen zu rutschen.

Quelle: dpa

