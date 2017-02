Auto landet bei Unfall auf dem Dach: Drei Verletzte

Beim Zusammenstoß von zwei Autos sind in Berlin-Friedrichshain mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte eine 26-Jährige Autofahrerin am Samstag beim Abbiegen von der Stralauer Allee auf die Oberbaumbrücke mit einem entgegenkommenden Taxi. Der Wagen der Frau überschlug sich und landete auf dem Dach. Die 26-Jährige und ihre Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Taxifahrer erlitt einen Schock. Er konnte die Klinik nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Die Kreuzung war etwa eine Stunde gesperrt.

Letzte Änderung: Samstag, 11. Februar 2017 18:50 Uhr

Quelle: dpa

