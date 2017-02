dpa

Zahl der Gewalttaten in der Berliner U-Bahn rückläufig

Die Zahl der Gewalttaten in der Berliner U-Bahn ist zuletzt wieder leicht gesunken - auch wenn Fälle wie der Tritt gegen eine Passantin am Bahnhof Hermannstraße Ende 2016 viel Aufsehen erregten. Im vergangenen Jahr registrierten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) 2167 Gewaltdelikte in Zügen und auf Bahnsteigen, wie aus einer der dpa vorliegenden Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck hervorgeht. Im Vorjahr waren es noch 2201 gewesen, ein Jahr davor allerdings nur 2070 und 2013 sogar nur 1977. Zuvor hatten «Bild» und «B.Z.» darüber berichtet.

Deutlich gestiegen ist dagegen die Zahl der Fälle, in denen die Polizei Videomaterial von der BVG angefordert hat: 2016 waren es 6087, im Vorjahr 5443. Darunter sind auch Vorfälle in Straßenbahnen und Bussen. Im gesamten Bereich der BVG wurden im vergangenen Jahr 1924 Tatverdächtige zu Gewalttaten ermittelt, nach 1652 im Vorjahr.

«Videoüberwachung verhindert keine Straftaten, hilft aber Täter zu überführen», sagte Langenbrinck. «Neben der Modernisierung und dem Ausbau der Videokameras ist auch wichtig, dass die BVG ihr Sicherheitspersonal weiter aufstockt.»

