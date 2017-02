dpa

Leistungssteigerung nötig: Füchse in Lemgo gefordert

Die Füchse Berlin hoffen nach der durchwachsenen Leistung beim Auftakt-Sieg in der EHF-Gruppenphase auf eine Leistungssteigerung in der Handball-Bundesliga. «Auf jeden Fall müssen wir einen Schritt besser als am Donnerstag sein», sagte Rechtsaußen Mattias Zachrisson vor der Partie am Sonntag (15.00 Uhr) beim TBV Lemgo: «Wenn wir unser Ding spielen, wird es aber gut ausgehen.»

Für Sportkoordinator Volker Zerbe gibt es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Club. «Wir müssen dort unseren Rhythmus bekommen, in meiner alten Stätte einen Sieg zu holen, wäre schön», meinte der frühere Nationalspieler. Der Tabellenvierte will mit einem Erfolg weiter oben dran bleiben. Der THW Kiel liegt nur zwei Minus-Zähler vor den Füchsen auf Rang drei. Zerbe gibt das Erfolgsmotto vor. «Eine aggressive Deckung und damit verbundene einfache Gegenstoßtore werden essentiell sein für uns.»

Lemgo liegt mit 10:26-Zählern nur einen Platz vor den Abstiegsrängen. Die Ostwestfalen brauchen also auch jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

