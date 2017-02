Dehoga: Mehr als 31 Millionen Übernachtungen in Berlin 2016

Berlin (dpa/bb) - Der Berlin-Tourismus ist im vergangenen Jahr möglicherweise nur noch schwach gewachsen. «Wir gehen fest davon aus, dass wir 31 Millionen Übernachtungen überboten haben», sagte der Berliner Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Thomas Lengfelder, dem Berliner Radiosender 105'5 Spreeradio über das vergangene Jahr. Schon 2015 waren 30,3 Millionen Übernachtungen erreicht worden. Damit dürfte die Wachstumsrate 2016 zum vierten Mal in Folge gesunken und nun im niedrigen einstelligen Bereich angelangt sein.

Das Amt für Statistik will noch in diesem Monat die Tourismus-Bilanz für 2016 vorlegen. Bis September war die Zahl der Übernachtungen um 2,4 Prozent auf 23,3 Millionen gestiegen. Übernachtungen in privaten Ferienwohnungen zählten dabei nicht mit. Die Gästezahl erreichte 9,5 Millionen, ein Plus von 2,5 Prozent.