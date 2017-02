Symposium soll Wolfsmanagement in Brandenburg verbessern

Brandenburg ist Wolfsland - mehr als 20 Rudel ziehen inzwischen durch die Mark. Sehr zum Ärger der Schäfer und anderer Nutztierhalter. Nun lädt eine Initiative die Betroffenen zu einem Symposium.

Baruth/Mark (dpa/bb) - Auf einem Symposium soll über einen besseren Umgang mit den nach Brandenburg zurückgekehrten Wölfen diskutiert werden. Zu der Tagung am kommenden Dienstag in Baruth/Mark (Teltow-Fläming) seien Vertreter des Umweltministeriums, der Nutztierhalter, der Umweltverbände und Wissenschaftler eingeladen, teilte die Initiative Wolfsmanagementzentrum Baruth/Mark als Ausrichter am Samstag mit. Ziel sei es, die mangelhafte Beobachtung der Wolfsrudel und den Schutz der Herden zu verbessern, sagte Initiativen-Sprecher Peter Löffler.

Nach offizieller Zählung gibt es in Deutschland wieder 46 Wolfsrudel, davon in Brandenburg 22 Rudel mit rund 100 Tieren. «Diese Zahl ist aber sehr vage, weil es in Brandenburg nur eine Handvoll Wolfsbeobachter gibt», sagte Löffler. In diesem Frühjahr sollen nun zwei Wolfsbeauftragte befristet eingestellt werden. «Das reicht in unserem Flächenland bei weitem nicht aus», kritisierte Löffler.