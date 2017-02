dpa

Deutscher Drehbuchpreis für Angelina Maccarone

Die Autorin und Filmregisseurin Angelina Maccarone hat in diesem Jahr den mit 10 000 Euro dotierten Deutschen Drehbuchpreis erhalten. Kulturstaatsministerin Monika Grütters vergab am Freitagabend in Berlin die «Goldene Lola» für das Drehbuch «Klandestin». Aus Sicht der Jury zeigt es eindrücklich, «wie sehr wir Menschen in dieser globalen Welt miteinander verbunden und voneinander abhängig sind». «Es fordert leidenschaftlich dazu auf, Privilegien zu teilen und Verantwortung zu übernehmen», hieß es weiter in der Begründung für den seit 1988 verliehenen Preis, der als wichtigste Auszeichnung für herausragende Drehbücher gilt.

Die 51 Jahre alte Rheinländerin Maccarone hat schon mehrfach Preise für ihre Arbeiten gewonnen. Zu etlichen Filmen («Fremde Haut», «Vivere») schrieb sie das Drehbuch und führte außerdem Regie. Der Deutsche Drehbuchpreis ermöglicht ihr, zusätzlich Fördermittel von bis zu 20 000 Euro für die Fortentwicklung des jetzt prämiierten Drehbuchs zu beantragen.

Neben Maccarone waren nach Angaben des Presseamtes der Bundesregierung die Drehbücher «Glückliche Reise» von Andreas Sinakowski und «Sing für mich» von Jens Köster nominiert. Schon die Nominierungen sind mit jeweils 5000 Euro dotiert, die auf die Preisprämie angerechnet werden. Die feierliche Verleihung der «Goldenen Lola» fand beim jährlichen Empfang des Verbandes Deutscher Drehbuchautoren anlässlich der laufenden Berlinale statt.

Letzte Änderung: Freitag, 10. Februar 2017 21:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen