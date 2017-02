Lisek Stabhochsprung-Sieger: da Silva und Holzdeppe geschlagen

Stabhochspringer Raphael Holzdeppe ist beim Berliner ISTAF Indoor Dritter geworden, hat die Norm für die Hallen- Europameisterschaften in Belgrad aber erneut verpasst. Der WM-Zweite vom LAZ Zweibrücken überquerte am Freitagabend 5,70 Meter - acht Zentimeter fehlten zur geforderten Höhe für die Leichtathletik-EM Anfang März. Gefeierter Sieger vor 12 600 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena war der Pole Piotr Lisek, der mit 5,86 Metern auch Brasiliens Olympiasieger Thiago Braz da Silva (5,70) bezwang. Der Olympia-Vierte Lisek scheiterte dreimal an der Höhe von 6,05 Metern.

Die Revanche für Rio musste ausfallen, weil der Olympia-Zweite und Weltrekordler Renaud Lavillenie (Frankreich) kurzfristig abgesagt hatte.

Letzte Änderung: Freitag, 10. Februar 2017 21:20 Uhr

Quelle: dpa

