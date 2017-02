dpa

Nach tödlichem Brand in Saunaclub: Bezirk untersagt Nutzung

Nach dem Brand mit drei Toten in einem Berliner Saunaclub hat der Bezirk Tempelhof-Schöneberg eine weitere Nutzung der Räume vorerst untersagt. Das sagte der zuständige Bezirksstadtrat Jörn Oltmann (Grüne) am Freitagabend. Der Bezirk prüfe, ob Umbauten in dem Club vorgenommen wurden, die hätten gemeldet werden müssen. «Es spricht vieles dafür», so Oltmann. Die für die Brandschutzvorgaben zuständige Bauaufsicht hatte den Club zuletzt 1981 geprüft. Über den Schritt des Bezirks hatte zuerst die «Berliner Morgenpost» (online) berichtet.

Bei dem Brand in den verwinkelten Kellerräumen des Schwulenclubs «Steam Works» waren am Montagabend drei Männer vermutlich an Rauchvergiftungen gestorben. Die Ursache für den Brand ist weiterhin unklar.

Unterdessen ist das dritte Todesopfer identifiziert, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es handle sich um einen 49-jährigen Berliner. Auch die anderen Opfer waren beide 49 Jahre alt, sie stammten aus Italien und Spanien. Ein weiterer Saunabesucher wurde schwer verletzt. Dutzende weitere Männer konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

