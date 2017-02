Nur noch zwölf Sporthallen als Unterkunft genutzt

Aktuell werden in Berlin nur noch zwölf Sporthallen als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Es gebe derzeit eine hohe Dynamik beim Auszug, sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Freitag auf Anfrage. Eine Woche zuvor war in einer Antwort der Verwaltung auf eine parlamentarische Anfrage noch von 16 bewohnten Hallen die Rede gewesen. Ein konkretes Datum, an dem alle Sporthallen wieder geräumt sein werden, nannte die Sprecherin nicht. Dies solle aber «demnächst» der Fall sein. Bau und Übergabe der neuen Unterkünfte für Flüchtlinge hatten sich wegen Baumängeln oder Fehlern in der Verwaltung verzögert.

In der kommenden Woche werden nach Angaben eines Sprechers des Landesflüchtlingsamts weitere fünf Sporthallen geräumt. Rund 300 Menschen sollen in der neuen Gemeinschaftsunterkunft in der Gerlinger Straße in Buckow unterkommen.

