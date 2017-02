53 Berliner wählen neuen Bundespräsidenten mit

Bei der Wahl des neuen Staatsoberhauptes am Sonntag sind gut 50 Delegierte aus Berlin dabei. Nicht jeder ist Politiker und nicht jeder ist für Steinmeier.

Berlin (dpa/bb) - 53 Berliner wählen am Sonntag im Reichstag den neuen Bundespräsidenten mit. 26 Mitglieder der Bundesversammlung werden von den Fraktionen im Abgeordnetenhaus entsandt, hinzu kommen 27 Bundestagsabgeordnete. Die Hauptstadt stellt damit etwa 4 Prozent der 1260 Delegierten. Je 14 Berliner Teilnehmer repräsentieren CDU und SPD, 10 die Linke, 9 die Grünen, 4 die AfD und 2 die FDP.

Die grüne Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann, kündigte allerdings am Freitag an, sie werde den Kandidaten der Linken wählen, den Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge. Der Kreuzberger Grünen-Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele erklärte, auch er habe Vorbehalte gegen Steinmeier. Er werde am Sonntag «nach der Kandidatenlage» entscheiden, wie er abstimme.