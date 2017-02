Ukrainer schleust Iraker über deutsch-polnische Grenze

Ein 23 Jahre alter ukrainischer Schleuser ist der Polizei an der deutsch-polnischen Grenze ins Netz gegangen. Wie die Bundespolizei mitteilte, fiel der Mann den Beamten in der Nacht zum Freitag in Frankfurt (Oder) auf. Er fuhr einen Transporter, in dem mehr Menschen saßen als erlaubt. Es handelte sich um 14 Männer, Frauen und Kinder aus dem Irak. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer zuvor bereits fünf weitere Iraker über die Grenze gebracht hatte. Der Schleuser wurde festgenommen. Alle 19 Flüchtlinge beantragten Asyl und kamen am Freitag in die Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt.

Letzte Änderung: Freitag, 10. Februar 2017 17:30 Uhr

Quelle: dpa

