Glücksspiel-Razzien ergeben viele Verstöße

Bei Glücksspiel-Razzien in Berliner Spielhallen und anderen Spielstätten finden Ermittler häufig Anhaltspunkte für Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. In den vergangenen drei Jahren beanstandeten die Behörden bei Schwerpunktkontrollen meist in mehr als 80 Prozent der besuchten Spielstätten etwas, wie aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage hervorgeht. Die Zahl der registrierten Straftaten sank dennoch von 125 im Jahr 2014 auf 85 im vergangenen Jahr. In den meisten Fällen ging es um illegales Glücksspiel. Daneben wurden jeweils Hunderte Ordnungswidrigkeiten begangen.

In Dutzenden Fällen beschlagnahmten Ermittler Spielgeräte oder legten sie still. 2014 waren es 46 Geräte, 2015 insgesamt 93 und 2016 noch einmal 91. Dass Spielstätten ganz geschlossen wurden, kam hingegen nur in Einzelfällen vor. Die Razzien sollen auch in diesem Jahr fortgesetzt werden.

Letzte Änderung: Freitag, 10. Februar 2017 17:00 Uhr

Quelle: dpa

