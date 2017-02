Schalke will gegen Hertha nachlegen

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss auch im Spiel gegen Hertha BSC ohne Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting auskommen. Der Profi aus Kamerun fehlt weiter wegen einer Adduktorenverletzung. Ebenfalls nicht zur Verfügung in der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellensechsten steht Donis Avdijaj. Der Angreifer hat Augenprobleme, die offenbar durch eine Virusinfektion hervorgerufen wurden. Laut Schalke-Trainer Markus Weinzierl wurde Avdijaj von der Mannschaft isoliert.

Die Königsblauen wollen an die guten Leistungen vom 1:1 bei Bayern München und vom 4:1 im DFB-Pokal in Sandhausen anknüpfen. «Das Spiel gegen Frankfurt war sehr heilsam», sagte Weinzierl am Freitag im Rückblick auf die 0:1-Heimpleite Ende Januar. Danach habe seine Mannschaft eine gute Reaktion gezeigt. «Mit den letzten beiden Auftritten bin ich sehr zufrieden.» Gegen die starken Berliner wolle man den positiven Trend mit frischem Selbstvertrauen fortsetzen.