Kurse für Brandenburger zum Umgang mit Demenz

Brandenburg beteiligt sich an einer bundesweiten Initiative für eine bessere Aufklärung über Demenz. In kostenlosen Kursen gibt es Tipps zum Umgang mit Menschen, die die Krankheit haben. Sozialministerin Diana Golze (Linke) sagte am Freitag in Potsdam zum Auftakt der Kampagne im Land: «Man begegnet Demenz nicht nur im familiären Umfeld, sondern immer stärker im öffentlichen Raum beim Einkaufen, in der Straßenbahn oder im Restaurant.» Je mehr Menschen über Demenz Bescheid wüssten, desto deutlicher werde sich die Situation der Betroffenen verbessern. Die bundesweite Initiative «Demenz Partner» geht auf die Deutsche Alzheimer Gesellschaft zurück. Die Kampagne startete im vergangenen Herbst.

In Brandenburg leben nach Angaben des Sozialministeriums mehr als 55 000 Menschen mit Demenz. Symptome seien unter anderem Probleme bei der Orientierung und Sprachstörungen. In Brandenburg gibt es seit Anfang 2016 ein Kompetenzzentrum Demenz, das unter anderem zum Ziel hat, über das Thema aufzuklären.

Letzte Änderung: Freitag, 10. Februar 2017 13:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen