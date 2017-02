Experten empfehlen neue Art von Schulbauten in Berlin

Muffige Klassenzimmer und Kreidetafel adé: Bau- und Bildungsexperten schlagen für anstehende Schulneubauten in Berlin völlig neue Ansätze vor. Nach ihren Vorstellungen gibt es in Schulen der Zukunft viel mehr Teamarbeit sowie offene «Lern- und Teamhäuser», um neue padägogische Konzepte umsetzen zu können. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) und Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) stellten den Bericht der Facharbeitsgruppe Schulraumqualität am Freitag vor. Nach ihren Angaben benötigt Berlin in den nächsten Jahren rund 30 neue Schulen. Ziel des rot-rot-grünen Senats sei es, den Bau zu beschleunigen und neue Standards umzusetzen.

Quelle: dpa

