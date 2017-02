dpa

Länderübergreifende Beobachtung nach Geflügelpest-Fall

Die Vogelgrippe macht vor Ländergrenzen nicht halt: Nach einem neuerlichen Fall von Geflügelpest in der Stadt Bernsdorf (Landkreis Bautzen) erstreckt sich das Beobachtungsgebiet auch auf mehrere Gemeinden im Süden Brandenburgs. Wie die Veterinärbehörde des Landkreises Oberspreewald-Lausitz am Freitag mitteilte, sind davon die Ortsteile Hosena, die Gemeinden Hohenbocka und Grünewald sowie der Gemeindeteil Sella betroffen. Am Donnerstag war bei einem Bernsdorfer Trauerschwan das Vogelgrippevirus H5N8 bestätigt worden. Mehrere Vögel, die mit dem Schwan in einem Gehege lebten, wurden getötet. Damit soll eine Ausbreitung der Geflügelpest verhindert werden.

Letzte Änderung: Freitag, 10. Februar 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen