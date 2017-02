Berlin Volleys wollen Sieg ohne Satzverlust

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys peilt gegen den TV Rottenburg den elften Liga-Sieg ohne Satzverlust an. Beim Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze zwischen dem VfB Friedrichshafen und den Hauptstädtern könnte am Ende das Satzverhältnis entscheidend sein.

Volleys-Manager Kaweh Niroomand schwört sein Team vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr) ein Vorgehen ein: «Rottenburg ist inzwischen eine konstante Größe mit guten, talentierten Spielern und erfahrenen Kräften. Da muss man aufpassen, nicht unnötig einen Punkt liegen zu lassen.»

Die Volleys sind auch aus Sicht der Statistiker klarer Favorit. Die bislang einzige Niederlage (2:3) gegen die Schwaben datiert vom 10. Oktober 2009.

Voraussichtlich gehören wieder Wouter ter Maat (Sprunggelenkverletzung) und Tsimofei Zhukouski (Rückenprobleme) wieder zum Volleys-Kader. Zunächst werden sie nur auf der Bank Platz nehmen. Paul Carroll vertritt ter Maat als Diagonalangreifer, als Zuspieler führt Sebastian Kühner Regie an Stelle von Zhukouski.

Letzte Änderung: Freitag, 10. Februar 2017 11:40 Uhr

Quelle: dpa

