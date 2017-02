dpa

Landesbetrieb arbeitet an 157 Straßenbauprojekten

Der brandenburgische Landesbetrieb Straßenwesen arbeitet mit Beginn des Frühjahrs an 157 Straßenbauprojekten. Dafür stehen in diesem Jahr 450 Millionen Euro zur Verfügung, wie Verkehrsministerin Kathrin Scheider (SPD) am Freitag in Potsdam mitteilte. Im vergangenen Jahr wurden rund 410 Millionen Euro ausgegeben. «Mit den Investitionen werden unsere Straßen besser und sicherer», erklärte Schneider. Besonderer Bedarf bestehe bei den Ortsdurchfahrten, die zu 60 Prozent in einem schlechten Zustand seien.

Letzte Änderung: Freitag, 10. Februar 2017 10:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen