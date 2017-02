Flüchtlingsbeauftragter in Berlin geplant

In Berlin sollen alle Belange rund um die Betreuung von Flüchtlingen gebündelt werden. Die rot-rot-grüne Koalition wolle dazu einen Beauftragten für Flüchtlingsfragen einsetzen, berichteten «B.Z.» und «Bild»-Zeitung (Freitag) unter Berufung auf Regierungskreise. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wollen SPD, Linke und Grüne das Vorhaben in der kommenden Woche im Koalitionsausschuss beraten, der dann turnusmäßig tagt. Der Beauftragte soll einen Arbeitsstab bekommen, Details müssen in den laufenden Beratungen für einen Nachtragshaushalt noch geklärt werden.

«Die Unterbringung der Geflüchteten und die Öffnung der Wege in Bildung, Ausbildung, Erwerbsarbeit, also in gesellschaftliche Integration, geht nur, wenn alle zuständigen Stellen auf Senats- und Bezirksebene, die Jobcenter, ehrenamtliche Unterstützer, Schulen, Kitas, Unternehmen, Ärzte eng zusammenarbeiten», sagte die Vorsitzende der Linken, Katina Schubert, den Zeitungen. Bis zum Jahresende gab es einen Landeskoordinierungsstab Flüchtlinge, ehe dieser aufgelöst wurde.

Quelle: dpa

