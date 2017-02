Flugzeug nach Schönefeld umgeleitet: Notfall an Bord

Eine Britin ist am Donnerstag auf einem Flug von Islamabad in Pakistan nach Birmingham ums Leben gekommen. Der Frau sei es während des Fluges gesundheitlich nicht gut gegangen, woraufhin sich die Besatzung der Boeing 777 zu einer Zwischenlandung in Berlin-Schönefeld entschieden habe, teilte die Bundespolizei in Berlin mit. Ein Notarzt habe auf dem Flughafen noch versucht, die Frau zu reanimieren, dies sei aber ohne Erfolg geblieben. Die Maschine der Pakistan International Airlines war gegen 15.30 Uhr in Schönefeld gelandet. Die genaue Todesursache soll jetzt von den Behörden in Brandenburg ermittelt werden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 9. Februar 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen