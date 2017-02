dpa

Hetzschriften verschickt: Fast 11 000 Euro Strafe

Ein 68-Jähriger, der antisemitische Hetzschriften per E-Mail verschickt haben soll, ist zu einer Geldstrafe von 10 800 Euro verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten erließ am Donnerstag einen entsprechenden Strafbefehl. Hintergrund sind zwei herabwürdigende, zu Hass und Gewalt aufstachelnde Schriften, die der Angeklagte unter anderem an jüdische Einrichtungen, politische Institutionen und Medien geschickt haben soll.

Die Anklage geht von 18 Fällen im Sommer 2014 aus. Mit dem erlassenen Strafbefehl wurde der 68-Jährige der Volksverhetzung, öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und Bedrohung schuldig gesprochen. Zudem soll der Ingenieur aus dem Stadtteil Reinickendorf in einer E-Mail einen Bundestagsabgeordneten der Linkspartei beleidigt haben.

Das Gericht hatte zunächst eine mündliche Verhandlung anberaumt. Weil der Angeklagte am Donnerstag nicht zum Prozess erschienen war, erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Strafbefehl in Höhe von 720 Tagessätzen zu je 15 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Letzte Änderung: Donnerstag, 9. Februar 2017 16:20 Uhr

