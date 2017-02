dpa

Harting vor Hallen-Heimspiel: Bin immer noch der «Jäger»

Ein halbes Jahr nach seinem sensationellen Olympiasieg will Diskus-Ass Christoph Harting auch beim ISTAF Indoor zum ersten Mal gewinnen. Doch der Lokalmatador hat am Freitag beim Berliner Hallenmeeting erneut harte Konkurrenz. «Ich war vorher der Jäger und sehe mich auch immer noch als Jäger», sagte der 26-Jährige vom SCC Berlin am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in der Mercedes-Benz- Arena. «Wenn den anderen etwas daran liegt, mich zu besiegen, macht es den Wettkampf nur noch attraktiver.»

Der jüngere Bruder von London-Olympiasieger Robert Harting hatte im August 2016 in Rio de Janeiro überraschend Gold gewonnen. Bei seinem Heimspiel strebt er nun seinen ersten Sieg an. «Mir geht es darum, den Zuschauern eine gute Show zu liefern. Weitentechnisch habe ich 65 Meter angepeilt», sagte der jüngere Bruder von London-Olympiasieger Robert Harting. Im Vorjahr war Christoph mit 64,34 Metern Zweiter - hinter Robert, der diesmal nicht antritt.

Hürdensprint-Europameisterin Cindy Roleder will den dritten Sieg in Serie. «Ich peile das Triple an», sagte die 27-Jährige vom SV Halle/Saale, die allerdings auf der 60-Meter-Strecke von London-Olympiasiegerin Sally Pearson (Australien) hart gefordert wird.

Meeting-Direktor Martin Seeber rechnet auch für die 4. Auflage des Leichtathletik-Meetings mit einer ausverkauften Halle. Von den 12 600 Tickets sind nur noch rund 200 Karten verfügbar.

Letzte Änderung: Donnerstag, 9. Februar 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen