Sechser im Lotto wartet auf Abholung

Ein noch herrenloser Lottogewinn in Höhe von rund 623 000 Euro wartet in Brandenburg derzeit auf seinen Gewinner. Der Glückspilz mit der richtigen Quittung habe sich bislang noch nicht gemeldet, teilte die Brandenburger Lotto GmbH am Donnerstag mit. Die Person habe den Spielschein mit zwölf ausgefüllten Tipps am Samstagmorgen im Landkreis Oberhavel abgegeben. Das dritte Tippfeld des Scheins für 12,50 Euro enthalte die sechs richtig vorhergesagten Gewinnzahlen.

Die Quittung kann in jedem Lotto-Terminal überprüft werden, ausgezahlt werden dann 623 489,30 Euro aus der vergangenen Samstagsziehung. Im vergangenen Jahr gab es in Brandenburg zwei Lottogewinne in Millionenhöhe sowie 22 sechsstellige Ausschüttungen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 9. Februar 2017 15:20 Uhr

