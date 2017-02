Volleys lösen Pflichtaufgabe: Ersatzspieler überzeugt

Ruben Schott, der bei den Berlin Volleys eher selten zum Einsatz kommt, war am Mittwoch beim 3:0-Pflichtsieg über VC Olympia der auffälligste Spieler. Der 22-jährige Jahre alte Außenangreifer holte 14 Punkte, verwandelte nach 68 Minuten den Matchball und wurde nach Spielende vom gegnerischen Trainer Johan Verstappen zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt.

Am letzten Spieltag vor den Play-offs müssen die Volleys in Friedrichshafen antreten. Mit den Spielen in Lüneburg und daheim gegen die United Volleys Rhein-Main hat der VfB das schwerere Restprogramm. Als härteste Prüfung für die Volleys gilt noch die Auswärtspartie am 18. Februar bei den SWD powervolleys Düren.