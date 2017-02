dpa

Golze: Pflegebedürftige im Umfeld betreuen

Pflegebedürftige sollten nach Ansicht von Brandenburgs Sozialministerin Diana Golze (Linke) im gewohnten Umfeld betreut werden. «Dort, wo die Menschen wohnen und alt werden wollen, brauchen wir kleine dezentrale Lösungen», betonte Golze am Donnerstag in Potsdam. Ziel sei es jedoch, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder zu verzögern. Aktive und sozial gut eingebundene Menschen hätten ein geringeres Risiko, pflegebedürftig zu werden. Im Jahr 2015 wurden landesweit rund 112 000 Menschen verzeichnet, die gepflegt werden müssen. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung lag bei 4,5 Prozent - der Bundesdurchschnitt bei 3,4 Prozent. Nach der jüngsten Bevölkerungsprognose wird die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2040 auf 178 000 Menschen und einen Anteil von 8 Prozent steigen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 9. Februar 2017 11:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen