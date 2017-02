Neuer Prozess: Lehrerin klagt gegen Kopftuchverbot

Das Berliner Kopftuchverbot für Lehrerinnen kommt erneut auf den Prüfstand. Heute verhandelt das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg über die Klage einer abgelehnten Lehramts-Bewerberin gegen das Land Berlin. In erster Instanz war die junge Frau im April 2016 mit ihrer Entschädigungsklage gescheitert.

Das Netzwerk gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit wandte sich vorab gegen die pauschale Annahme, eine Lehrerin mit Kopftuch gefährde den Schulfrieden. Nach Gerichtsangaben wird voraussichtlich am selben Tag über den Streit entschieden. Zum Tragen von Kopftüchern gibt es in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen. Die Berliner Klägerin hatte sich auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts berufen, das im Januar 2015 ein pauschales Kopftuchverbot an nordrhein-westfälischen Schulen gekippt hatte.