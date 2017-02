Mann nach Streit angeschossen: Prozess gegen 37-Jährigen

Nach einem lebensgefährlichen Schuss auf einen 33 Jahre alten Mann in Berlin-Schöneberg steht der mutmaßliche Schütze ab heute vor dem Landgericht der Hauptstadt. Der 37-jährige Angeklagte soll nach einem Streit vor einem Imbiss eine Handfeuerwaffe gezogen und dem Geschädigten in den Oberkörper geschossen haben. Der 33-Jährige machte am frühen Morgen des 22. Mai 2016 am Nollendorfplatz noch selbst einen Anwohner auf seine schwere Verletzung aufmerksam. Dieser alarmierte Feuerwehr und Polizei. Dem Angeklagten wird gefährliche Körperverletzung und illegaler Waffenbesitz zur Last gelegt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 9. Februar 2017 01:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen