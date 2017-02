Wieder Warnstreik im Nahverkehr: Keine Busse im Havelland

Im Tarifkonflikt bei den kommunalen Verkehrsbetrieben in Brandenburg hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen werden voraussichtlich den Linienbusverkehr im Havelland am Donnerstagmorgen weitgehend lahmlegen. Nach Gewerkschaftsangaben sollen die Betriebshöfe der Havelbus Verkehrsgesellschaft in Rathenow, Nauen und Falkensee sowie in Friesack und Ketzin zwischen 3.15 Uhr und 9.00 Uhr bestreikt werden. Rund 190 Beschäftigte seien zu der Aktion aufgerufen.

Erst am Dienstagmorgen hatten Bus- und Tramfahrer den öffentlichen Nahverkehr in Frankfurt (Oder) zeitweise lahmgelegt. Ende Januar gab es einen Warnstreik in der Stadt Brandenburg.

Das vorliegende Angebot der kommunalen Arbeitgeber sei nicht akzeptabel, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Marco Pavlik. Es beinhalte eine Lohnerhöhung für Berufseinsteiger um rund 112 Euro im Monat, drüber hinaus aber nur Einmalzahlungen im Volumen von rund 0,8 Prozent für die meisten anderen Beschäftigten. Gleichzeitig solle die Wochenarbeitszeit im berlinnahen Raum auf 40 und im ländlichen Raum auf 37 Stunden ohne Lohnausgleich erhöht werden. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 16. Februar geplant.

