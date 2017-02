dpa

Serie «Babylon Berlin» startet im Oktober bei Sky

Die mit Spannung erwartete deutsche Fernsehserie «Babylon Berlin» wird von Oktober an beim Abo-Sender Sky Atlantic zu sehen sein. Im Ersten ist die Ausstrahlung Ende 2018 geplant. Das kündigten die Sender am Mittwochabend in Berlin an. Es gibt bislang 16 Episoden, geteilt in zwei Staffeln. Die Geschichte beruht auf einem Krimi von Volker Kutscher. Darin geht Kommissar Rath (Volker Bruch) im Berlin der späten 1920er Jahre auf Verbrecherjagd. «Babylon Berlin» gilt als eine der aufwendigsten deutschen Serien und wurde bereits in mehrere Länder verkauft.

