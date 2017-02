dpa

Staatsschutz ermittelt nach Schlägerei vor Jugendclub

Bei einer Schlägerei vor einem Jugendclub in Jüterbog (Potsdam-Mittelmark) sind vier Jugendliche verletzt worden, unter ihnen zwei Flüchtlinge. Der Staatsschutz ermittelt. Zwei Tatverdächtige im Alter von 28 und 25 Jahren wurden wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung festgenommen, wie die Polizeidirektion West am Mittwoch mitteilte. Sie sollen die Auseinandersetzung am Dienstagabend angezettelt haben, als sie in dem Club andere Gäste beleidigten und deshalb das Haus verlassen mussten. Draußen entwickelte sich dann eine Schlägerei. Zeitweise waren 20 Polizisten im Einsatz, um die Situation zu beruhigen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 8. Februar 2017 17:20 Uhr

